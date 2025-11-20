"Сибирь" прервала свою антирекордную серию поражений в КХЛ, одолев "Динамо"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома проиграло новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время и овертайм встречи, которая прошла в Москве, завершились со счетом 3:3 (1:1, 0:2, 2:0, 0:0). В составе "Сибири" дубль оформил Иван Чехович (24-я и 33-я минуты), еще одну шайбу забросил Алексей Яковлев (4). У хозяев отличились Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа (60), который сравнял счет за 3 секунды до конца третьего периода. В серии буллитов точнее оказались гости.
20 ноября 2025 • начало в 19:30
Закончен (Б)
15:13 • Sergei Artemyev
55:46 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
59:57 • Макс Комтуа
03:53 • Алексей Яковлев
(Егор Аланов)
23:51 • Иван Чехович
(Фёдор Гордеев, Владимир Ткачев)
32:26 • Иван Чехович
65:01 • Владимир Ткачев (П)
"Сибирь" прервала свою антирекордную 13-матчевую серию поражений в КХЛ. Для исполняющего обязанности главного тренера новосибирского клуба Ярослава Люзенкова эта победа стала первой в лиге. "Динамо" проводило вторую игру после увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера. Команду временно возглавил вернувшийся в сентябре в тренерский штаб Вячеслав Козлов. В первой встрече "бело-голубые" также проиграли, уступив московскому "Спартаку" (2:4).
"Динамо", набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Сибирь" с 19 баллами замыкает таблицу Восточной конференции. В следующем матче "Сибирь" в гостях сыграет с "Сочи" 22 ноября, а "Динамо" примет "Амур" из Хабаровска 24 ноября.
