Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании глав МИД стран ЕС, почти не упомянул коррупционный скандал, но призвал ввести пошлины на все товары из РФ, утверждая, что для этого якобы не нужно согласия всех стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.