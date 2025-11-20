Рейтинг@Mail.ru
Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
20:01 20.11.2025
Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто
Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.11.2025
Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто
Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании глав МИД стран ЕС, почти не упомянул коррупционный скандал, но призвал ввести пошлины на все товары из... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:01:00+03:00
2025-11-20T20:01:00+03:00
2025
Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул скандал, заявил Сийярто

Сийярто: Сибига на заседании глав МИД ЕС почти не упомянул коррупционный скандал

БУДАПЕШТ, 20 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига, выступая на заседании глав МИД стран ЕС, почти не упомянул коррупционный скандал, но призвал ввести пошлины на все товары из РФ, утверждая, что для этого якобы не нужно согласия всех стран ЕС, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украинский коллега тоже появился в начале по видео. Коррупционному скандалу в своей стране он посвятил примерно полтора, может быть, два предложения. Гораздо больше он посвятил своему предложению ввести пошлины на товары, производящиеся в России, и всё, что оттуда поступает, в дополнение к санкциям, заявив, что для этого не требуется единогласного решения", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания глав МИД стран ЕС.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции, заявил Сийярто
Вчера, 16:49
Министр подчеркнул, что такая инициатива Украины является "опасной" для Венгрии.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине следствием Евромайдана
Вчера, 16:45
 
