Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Образовательный блок для молодежи в рамках второй туристско-краеведческой экспедиции "ВКурсе", посвященной героической истории курильского острова Шумшу, стартовал в Хабаровске, сообщает министерство туризма Сахалинской области.

Ребятам рассказали о музее под открытым небом на Шумшу, где прошла последняя битва Второй мировой войны, и о масштабной подготовке кольцевого туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу". Все это, отмечает пресс-служба ведомства, направлено на воспитание нравственных ориентиров молодежи в духе патриотизма и увековечение подвига русских солдат и храбрости российского народа.