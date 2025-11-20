Рейтинг@Mail.ru
Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу
05:58 20.11.2025
Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу
Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу
Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу
Образовательный блок для молодежи в рамках второй туристско-краеведческой экспедиции "ВКурсе", посвященной героической истории курильского острова Шумшу,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:58:00+03:00
2025-11-20T05:58:00+03:00
Сахалин знакомит Дальний Восток с историей острова Шумшу

Сахалин знакомит Дальний Восток с маршрутом "Дорогами острова Шумшу"

© РИА Новости / Наталья ТюринаЭкспозиция, посвященная десанту на остров Шумшу в годы ВОВ, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в музейно-мемориальном комплексе "Победа" в Южно-Сахалинске
Экспозиция, посвященная десанту на остров Шумшу в годы ВОВ, созданная в рамках нацпроекта Культура в музейно-мемориальном комплексе Победа в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Наталья Тюрина
Экспозиция, посвященная десанту на остров Шумшу в годы ВОВ, созданная в рамках нацпроекта "Культура" в музейно-мемориальном комплексе "Победа" в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Образовательный блок для молодежи в рамках второй туристско-краеведческой экспедиции "ВКурсе", посвященной героической истории курильского острова Шумшу, стартовал в Хабаровске, сообщает министерство туризма Сахалинской области.
"Первыми слушателями лекций о патриотическом воспитании и патриотическом туризме стали школьники и учащиеся техникумов Хабаровского края. Всего просветительный цикл посетили около 500 молодых людей", - говорится в сообщении.
Ребятам рассказали о музее под открытым небом на Шумшу, где прошла последняя битва Второй мировой войны, и о масштабной подготовке кольцевого туристического маршрута "Дорогами острова Шумшу". Все это, отмечает пресс-служба ведомства, направлено на воспитание нравственных ориентиров молодежи в духе патриотизма и увековечение подвига русских солдат и храбрости российского народа.
"Далее образовательные мероприятия пройдут и в других регионах Дальнего Востока", - заключает пресс-служба регионального минтуризма.
Цикл просветительских лекций в рамках туристско-краеведческой экспедиции "ВКурсе" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основной целью проекта является воспитание патриотических чувств у молодого поколения через знакомство с историческим наследием и традициями нашей Родины.
