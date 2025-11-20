Прокуратура проводит проверку после давки в школе Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как в раздевалке школы №9 во Владивостоке произошла давка, сообщает надзорный орган по региону.

В соцсетях распространилась информация, что во время давки пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины.

"Прокуратура проводит проверку по факту нарушения требований безопасности в одной из школ Владивостока … Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества учащихся, что привело к массовому получению детьми в раздевалке верхней одежды", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.

В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц и соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Муниципальный центр управления Владивостока также проводит проверку по факту инцидента.