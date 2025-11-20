Рейтинг@Mail.ru
03:40 20.11.2025
Прокуратура проводит проверку после давки в школе Владивостока
Прокуратура проводит проверку после давки в школе Владивостока
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после того, как в раздевалке школы №9 во Владивостоке произошла давка, сообщает надзорный орган по региону.
В соцсетях распространилась информация, что во время давки пострадали многие учащиеся. Местные Telegram-каналы сообщали, что у одной школьницы трещина в ребре, у других детей вывихи, а также травмы спины.
Давка в одной из школ Иркутска. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В иркутской школе начали проверку после давки
30 сентября, 08:58
"Прокуратура проводит проверку по факту нарушения требований безопасности в одной из школ Владивостока… Причиной инцидента стало одновременное окончание уроков у большого количества учащихся, что привело к массовому получению детьми в раздевалке верхней одежды", - говорится в сообщении.
Прокуратурой установлено, что должностными лицами образовательной организации не приняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся.
В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц и соблюдению требований охраны жизни и здоровья детей. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.
Муниципальный центр управления Владивостока также проводит проверку по факту инцидента.
"Ученики, спровоцировавшие давку, руководитель образовательного учреждения и педагоги школы, которые ее допустили, дадут объяснения. Все виновники произошедшего будут привлечены к ответственности строго в рамках закона", - сообщает МЦУ.
Давка возле гардероба в школе №548 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В московской школе произошла давка
23 октября, 13:22
 
