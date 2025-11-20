Рейтинг@Mail.ru
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
19:05 20.11.2025
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам
спорт
россия
перу
ольга гиря
полина шувалова
международная федерация шахмат (fide)
шахматы
спорт, россия, перу, ольга гиря, полина шувалова, международная федерация шахмат (fide), шахматы
Спорт, Россия, Перу, Ольга Гиря, Полина Шувалова, Международная федерация шахмат (FIDE), Шахматы
© Фото : Московский спортШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Московский спорт
Шахматы. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сборная России обыграла команду Перу в матче пятого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира по шахматам и вышла в четвертьфинал турнира, который проходит в испанском Линаресе.
Встреча группы А завершилась со счетом 3,5:1,5. Полина Шувалова обыграла Дейси Кори Тельо, Лея Гарифуллина - Хейди Николь Гарсию Андраду, Ольга Гиря - Марию Терезу Хименес Салас, а Анна Шухман сыграла вничью с Фиореллой Контрерас Хуаман.
Ранее на турнире россиянки последовательно обыграли команды Казахстана, США, Испании и Азербайджана.
В четвертьфинале сборная России встретятся с четвертой командой группы В, которой стала сборная Узбекистана.
В июле совет Международной шахматной федерации (FIDE) одобрил участие сборной России в турнире под флагом организации. Соревнования завершатся 23 ноября. Россиянки дважды выигрывали турнир.
