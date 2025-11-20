https://ria.ru/20251120/shakhmaty-2056407876.html
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам
Сборная России обыграла команду Перу в матче пятого раунда группового этапа женского командного чемпионата мира по шахматам и вышла в четвертьфинал турнира,... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T19:05:00+03:00
Россиянки вышли в плей-офф командного чемпионата мира по шахматам
