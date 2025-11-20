Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ - РИА Новости, 20.11.2025
19:42 20.11.2025
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе... РИА Новости, 20.11.2025
россия
технологии, россия, аэрофлот, сбер, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Аэрофлот, Сбер, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHДевушка отдыхает на Мальдивах
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Девушка отдыхает на Мальдивах. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
"Аэрофлот и Сбер объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта... В рамках сотрудничества планируется внедрить "умный" онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам", - говорится в сообщении.
Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ведяхин: уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера
Вчера, 16:40
Бот сможет работать с разными запросами пассажиров: например, найти билеты на море не дороже определенной суммы или найти выгодные направления для отдыха с детьми.
"Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети Аэрофлота", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина.
Старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что ключевая задача банка — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей.
"Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с "Аэрофлотом" и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей", - приводятся слова Белевцева на официальном сайте Сбербанка.
Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Опрос показал, сколько россиян пользовались ИИ в этом году
Вчера, 15:48
 
ТехнологииРоссияАэрофлотСберСбербанк РоссииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
