"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.

"Аэрофлот и Сбер объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта... В рамках сотрудничества планируется внедрить "умный" онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам", - говорится в сообщении.

Бот сможет работать с разными запросами пассажиров: например, найти билеты на море не дороже определенной суммы или найти выгодные направления для отдыха с детьми.

"Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети Аэрофлота", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина.

Старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что ключевая задача банка — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей.

"Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с "Аэрофлотом" и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей", - приводятся слова Белевцева на официальном сайте Сбербанка.