https://ria.ru/20251120/servis-2056415771.html
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ - РИА Новости, 20.11.2025
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:42:00+03:00
2025-11-20T19:42:00+03:00
2025-11-20T19:44:00+03:00
технологии
россия
аэрофлот
сбер
сбербанк россии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983492184_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_033c0255acedcd38762134f99a3320d0.jpg
https://ria.ru/20251120/vedyakhin-2056361986.html
https://ria.ru/20251120/vtsiom-2056341431.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983492184_293:119:2865:2048_1920x0_80_0_0_c04c0f7f650cc8491761b41c76f1ca78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, аэрофлот, сбер, сбербанк россии, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Россия, Аэрофлот, Сбер, Сбербанк России, Искусственный интеллект (ИИ)
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис для планирования путешествий на основе ИИ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" и "Сбер" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого планируется внедрить сервис для планирования путешествий на основе искусственного интеллекта, говорится в пресс-релизе авиаперевозчика.
"Аэрофлот и Сбер объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта... В рамках сотрудничества планируется внедрить "умный" онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы Аэрофлота по разным запросам", - говорится в сообщении.
Бот сможет работать с разными запросами пассажиров: например, найти билеты на море не дороже определенной суммы или найти выгодные направления для отдыха с детьми.
"Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети Аэрофлота", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора ПАО "Аэрофлот" Андрея Чиханчина.
Старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что ключевая задача банка — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей.
"Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с "Аэрофлотом" и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей", - приводятся слова Белевцева на официальном сайте Сбербанка.
Авиакомпания "Аэрофлот" - крупнейший авиаперевозчик России. За 2024 год "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров.