Рейтинг@Mail.ru
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/serbiya-2056319029.html
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич - РИА Новости, 20.11.2025
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) российской стороне, но прилагают... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:44:00+03:00
2025-11-20T14:44:00+03:00
экономика
сербия
сша
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg
https://ria.ru/20251119/serbiya-2056147110.html
https://ria.ru/20251112/voyna-2054359192.html
https://ria.ru/20251106/rossiya-2053213008.html
https://ria.ru/20251118/serbija-2055846320.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f62947a7227ddec6548d8d0a6fbaab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, сша, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, россия
Экономика, Сербия, США, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Россия
Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич

Вучич: современные власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) российской стороне, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила накануне, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии", с января находящейся под санкциями США, которые вступили в силу 9 октября.
Сербский гвардеец во время пресс-конференции в Белграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Глава МИД Сербии заявил о важности консенсуса в стране для интеграции в ЕС
19 ноября, 22:42
"NIS в собственности российской госкомпании - 56%, россияне – владельцы, не мы. И это не благодаря мне или кому-либо из моего окружения, но благодаря протестующим (сторонникам "Демократической партии", бывшей у власти во время приватизации компании – ред.), которые это продали в 2008 году. Компанию, один из самых значимых ресурсов, и они это сделали, когда у нас были значительные неиспользованные залежи нефти, которые были одним из важнейших элементов в росте прибыли самого предприятия", - заявил Вучич журналистам в четверг.
По его словам, власти страны сейчас ежедневно трудятся над обеспечением достаточного количества ГСМ для нормальной жизни граждан Сербии и прошло уже больше 40 дней от вступления санкций в силу, но "никто ни на одной АЗС не ощутил нехватки".
"Американцы ввели санкции, девять месяцев по моей просьбе госдепартаменту, американскому правительству, государству, Белому дому и всем, они их откладывали. Я заранее анонсировал и сказал, когда отсрочки больше не будет… В данном случае мы абсолютно не виноваты, как Сербия, а особенно как руководство Сербии, мы не участвовали ни в продаже, ни в покупке, ни в чем, касательно NIS", - подчеркнул глава сербского государства.
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вучич предупредил об активной подготовке стран Европы к войне с Россией
12 ноября, 01:19
"Нефтяная индустрия Сербии" сообщила в среду, что подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.
Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Вучич заявил, что не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России
6 ноября, 16:03
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сербия пообещала согласовать внешнюю политику с ЕС, сообщил Кошта
18 ноября, 20:57
 
ЭкономикаСербияСШААлександр ВучичНефтяная индустрия СербииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала