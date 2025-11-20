Власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) российской стороне, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила накануне, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в " Нефтяной индустрии Сербии ", с января находящейся под санкциями США , которые вступили в силу 9 октября.

"NIS в собственности российской госкомпании - 56%, россияне – владельцы, не мы. И это не благодаря мне или кому-либо из моего окружения, но благодаря протестующим (сторонникам "Демократической партии", бывшей у власти во время приватизации компании – ред.), которые это продали в 2008 году. Компанию, один из самых значимых ресурсов, и они это сделали, когда у нас были значительные неиспользованные залежи нефти, которые были одним из важнейших элементов в росте прибыли самого предприятия", - заявил Вучич журналистам в четверг.

По его словам, власти страны сейчас ежедневно трудятся над обеспечением достаточного количества ГСМ для нормальной жизни граждан Сербии и прошло уже больше 40 дней от вступления санкций в силу, но "никто ни на одной АЗС не ощутил нехватки".

"Американцы ввели санкции, девять месяцев по моей просьбе госдепартаменту, американскому правительству, государству, Белому дому и всем, они их откладывали. Я заранее анонсировал и сказал, когда отсрочки больше не будет… В данном случае мы абсолютно не виноваты, как Сербия, а особенно как руководство Сербии, мы не участвовали ни в продаже, ни в покупке, ни в чем, касательно NIS", - подчеркнул глава сербского государства.

"Нефтяная индустрия Сербии" сообщила в среду, что подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.