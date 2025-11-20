Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах

Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото

ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, все основные строительные работы закончены, сейчас устанавливают мебель и медицинское оборудование. Открытие запланировано на начало следующего года.

Артамонов отметил, что всего в этом году в небольших населенных пунктах региона построят 19 ФАПов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".