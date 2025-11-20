Рейтинг@Mail.ru
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
15:59 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/selo-2056349399.html
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах - РИА Новости, 20.11.2025
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах
В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:59:00+03:00
2025-11-20T15:59:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_0:102:3277:1945_1920x0_80_0_0_f796af7067edd8f3ba3db78b7b84d564.jpg
https://ria.ru/20251119/artamonov-2056053992.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964134343_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_306a9bdadb1481bb07f7e3cb7cfc9b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах

В липецких селах построили два ФАПа

© iStock.com / ChinnapongПациент во время консультации с врачом
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© iStock.com / Chinnapong
Пациент во время консультации с врачом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, все основные строительные работы закончены, сейчас устанавливают мебель и медицинское оборудование. Открытие запланировано на начало следующего года.
Артамонов отметил, что всего в этом году в небольших населенных пунктах региона построят 19 ФАПов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Развитие сельского здравоохранения — ключевой приоритет нашей социальной политики. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов решает важнейшую задачу: теперь жители даже самых отдаленных сел могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Параллельно мы внедряем телемедицинские консультации, чтобы сельские медики могли оперативно получать помощь специалистов из областных клиник. Это создает единое медицинское пространство региона, где каждый житель имеет доступ к современным методам диагностики и лечения", – сказал Артамонов.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Артамонов: липчане с ОВЗ могут рассчитывать на меры поддержки
19 ноября, 16:13
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала