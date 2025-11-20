https://ria.ru/20251120/selo-2056349399.html
Строительство двух ФАПов завершили в липецких селах
В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
ЛИПЕЦК, 20 ноя - РИА Новости. В деревне Михайловка и селе Большие Избищи Лебедянского района Липецкой области завершилось строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, все основные строительные работы закончены, сейчас устанавливают мебель и медицинское оборудование. Открытие запланировано на начало следующего года.
Артамонов отметил, что всего в этом году в небольших населенных пунктах региона построят 19 ФАПов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Развитие сельского здравоохранения — ключевой приоритет нашей социальной политики. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов решает важнейшую задачу: теперь жители даже самых отдаленных сел могут получать квалифицированную медицинскую помощь прямо по месту жительства. Параллельно мы внедряем телемедицинские консультации, чтобы сельские медики могли оперативно получать помощь специалистов из областных клиник. Это создает единое медицинское пространство региона, где каждый житель имеет доступ к современным методам диагностики и лечения", – сказал Артамонов.