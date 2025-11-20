ЕС расширил санкции за якобы нарушения прав человека в России

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Совет ЕС в четверг добавил 10 физлиц в список санкций за якобы нарушения прав человека в РФ, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Сегодня Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении десяти лиц, ответственных за серьезные нарушения или ущемление прав человека... в России", - указывается в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
