Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/sanktsii-2056259647.html
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России
Евросоюз примет в четверг санкции против ряда представителей российской системы правосудия, а также сотрудников пенитенциарных учреждений, заявил глава... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:22:00+03:00
2025-11-20T12:22:00+03:00
в мире
россия
москва
жан-ноэль барро
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974031341_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c3604f5d5f5bdbeb530261438202018c.jpg
https://ria.ru/20251118/rossiya-2055752793.html
https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974031341_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_cfce7d84c75129982d544014ae105429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, жан-ноэль барро, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Жан-Ноэль Барро, Евросоюз
Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России

Глава МИД Франции Барро анонсировал новые санкции против России

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Евросоюз примет в четверг санкции против ряда представителей российской системы правосудия, а также сотрудников пенитенциарных учреждений, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
"Давление на Россию посредством новых санкций, которые мы принимаем сегодня против шести представителей судебной власти, ответственных за политические процессы, и против четырех сотрудников пенитенциарных учреждений, ответственных за плохое обращение с политзаключенными в России", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков прокомментировал закон США о санкциях за сотрудничество с Россией
18 ноября, 15:41
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Европа выбрала самый удачный момент для нового пакета санкций
15 июня, 08:00
 
В миреРоссияМоскваЖан-Ноэль БарроЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала