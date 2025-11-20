Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Евросоюз примет в четверг санкции против ряда представителей российской системы правосудия, а также сотрудников пенитенциарных учреждений, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Давление на Россию посредством новых санкций, которые мы принимаем сегодня против шести представителей судебной власти, ответственных за политические процессы, и против четырех сотрудников пенитенциарных учреждений, ответственных за плохое обращение с политзаключенными в России", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.