Ротенберг: делаем все, чтобы юные игроки не уезжали, а развивались в России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что развитие детско-юношеского хоккея позволяет сохранить большее количество игроков в стране.
Ранее ФХР разработала и внедрила программу "Красная машина", цель которой является создание доступной среды для занятий хоккеем.
"Мы делаем все возможное, чтобы наши дети в раннем возрасте никуда не уезжали. В том числе для этого была создана программа "Красная машина", в рамках которой мы построили катки и создали хоккейную школу. Когда ребенку исполняется 18-19 лет, он осознанно выбирает либо карьеру профессионального хоккеиста, если чувствует, что может забить 900 голов, как Саша Овечкин, либо выбирает профессию экономиста, юриста, журналиста и так далее. Здесь важно дать возможность детям развиваться разносторонне. Но наша задача - создать условия ребенку, чтобы он оставался играть в России. И у нас это получается", - сказал Ротенберг.