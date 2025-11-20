Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира

Областей же, где страны сегодня активно сотрудничают, по его словам, так много, что их, кажется, невозможно перечислить. "Это и политика, и оборона, и космос, и торговля, и культура, и туризм. Причем ни в одной из них никто не пытается перетянуть одеяло на себя. Даже в торгово-экономической сфере, поскольку наши экономики комплементарны, они дополняют друг друга", - заметил собеседник агентства.