Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/rossiya-2056339708.html
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира - РИА Новости, 20.11.2025
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира
Взаимодействие России и Китая по самому широкому кругу вопросов сегодня самая надежная гарантия формирования новой архитектуры международных отношений, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:35:00+03:00
2025-11-20T15:35:00+03:00
китай
россия
москва
российская академия наук
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
https://ria.ru/20251120/rossija-2056328075.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, москва, российская академия наук, брикс, шос
Китай, Россия, Москва, Российская академия наук, БРИКС, ШОС
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира

Мамахатов: партнерство РФ и Китая — самая надежная гарантия многополярного мира

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая по самому широкому кругу вопросов сегодня самая надежная гарантия формирования новой архитектуры международных отношений, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра "Россия, Китай и мир" Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Тлеш Мамахатов.
"Нынешнее партнерство России и Китая поистине уникально. Недаром его называют особым, привилегированным, стратегическим. Сложно назвать хотя бы одну область, где Москва и Пекин придерживались бы разных точек зрения", - сказал он в кулуарах международной научной конференции "Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее" в ИКСА РАН.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Китае рассказали, что сблизило страну с Россией
31 марта, 08:39
Областей же, где страны сегодня активно сотрудничают, по его словам, так много, что их, кажется, невозможно перечислить. "Это и политика, и оборона, и космос, и торговля, и культура, и туризм. Причем ни в одной из них никто не пытается перетянуть одеяло на себя. Даже в торгово-экономической сфере, поскольку наши экономики комплементарны, они дополняют друг друга", - заметил собеседник агентства.
"Неудивительно, что именно Россия и Китай идут в первых рядах тех, кто выступает... за новый миропорядок, продвигая его, в частности, в рамках БРИКС и ШОС. Их прочный союз залог того, что многополярный мир - это реальность, которая не за горами. Во всяком случае, сами китайцы называют даже конкретную дату, когда он будет сформирован, - 2035 год", - заключил Мамахатов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров в Москве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Россия и Китай расширили число совместных учений, сообщил Белоусов
Вчера, 15:03
 
КитайРоссияМоскваРоссийская академия наукБРИКСШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала