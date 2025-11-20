https://ria.ru/20251120/rossiya-2056339708.html
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира - РИА Новости, 20.11.2025
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира
Взаимодействие России и Китая по самому широкому кругу вопросов сегодня самая надежная гарантия формирования новой архитектуры международных отношений, заявил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:35:00+03:00
2025-11-20T15:35:00+03:00
2025-11-20T15:35:00+03:00
китай
россия
москва
российская академия наук
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_ca86798dea48c749363885d99777ac2d.jpg
https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html
https://ria.ru/20251120/rossija-2056328075.html
китай
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324811_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_de805cd93037466758990af2fbcc016b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, москва, российская академия наук, брикс, шос
Китай, Россия, Москва, Российская академия наук, БРИКС, ШОС
Эксперт назвал самую надежную гарантию многополярного мира
Мамахатов: партнерство РФ и Китая — самая надежная гарантия многополярного мира
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России и Китая по самому широкому кругу вопросов сегодня самая надежная гарантия формирования новой архитектуры международных отношений, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра "Россия, Китай и мир" Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Тлеш Мамахатов.
"Нынешнее партнерство России
и Китая
поистине уникально. Недаром его называют особым, привилегированным, стратегическим. Сложно назвать хотя бы одну область, где Москва
и Пекин
придерживались бы разных точек зрения", - сказал он в кулуарах международной научной конференции "Восточная Азия: прошлое, настоящее, будущее" в ИКСА РАН
.
Областей же, где страны сегодня активно сотрудничают, по его словам, так много, что их, кажется, невозможно перечислить. "Это и политика, и оборона, и космос, и торговля, и культура, и туризм. Причем ни в одной из них никто не пытается перетянуть одеяло на себя. Даже в торгово-экономической сфере, поскольку наши экономики комплементарны, они дополняют друг друга", - заметил собеседник агентства.
"Неудивительно, что именно Россия и Китай идут в первых рядах тех, кто выступает... за новый миропорядок, продвигая его, в частности, в рамках БРИКС
и ШОС
. Их прочный союз залог того, что многополярный мир - это реальность, которая не за горами. Во всяком случае, сами китайцы называют даже конкретную дату, когда он будет сформирован, - 2035 год", - заключил Мамахатов.