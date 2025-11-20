https://ria.ru/20251120/rossiya-2056299938.html
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:49:00+03:00
2025-11-20T13:49:00+03:00
2025-11-20T13:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290525_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_b846d6e148532c57afee55a997809aa0.jpg
https://ria.ru/20251120/rossija-2056298118.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056290525_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_eb7473bf92b48d69f946aa212176dfab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Россия будет увеличивать парк беспилотных машин, заявил Мишустин
Мишустин: РФ увеличит парк беспилотных машин для общественного пользования
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия будет увеличивать парк беспилотных машин для общественного пользования, они будут выведены на дороги после подготовки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин
выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России". Он отметил, что на пилотных дорогах уже находятся 90 грузовых автомобилей, оснащенных системами автоматического управления.
"У нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве экспериментальной. В числе которой − такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования. И после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы, я даюсь, что это будет уже совсем скоро", - сказал Мишустин.