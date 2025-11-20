Россия будет увеличивать парк беспилотных машин, заявил Мишустин

"У нас и другой опыт пока еще осторожного использования автономной техники в качестве экспериментальной. В числе которой − такси, трамваи, электропоезда, маневровые локомотивы. Конечно, будем увеличивать парк таких машин. Далее начнем постепенно выводить их на дороги общего пользования. И после подготовки всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы, я даюсь, что это будет уже совсем скоро", - сказал Мишустин.