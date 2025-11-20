Рейтинг@Mail.ru
В Кремле призвали ликвидировать первопричины конфликта на Украине
13:20 20.11.2025
В Кремле призвали ликвидировать первопричины конфликта на Украине
В Кремле призвали ликвидировать первопричины конфликта на Украине
Россия открыта к урегулированию по Украине в любое время, но нужно ликвидировать первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле призвали ликвидировать первопричины конфликта на Украине

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия открыта к урегулированию по Украине в любое время, но нужно ликвидировать первопричины конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любое время - лучшее для мирного урегулирования, для урегулирования мирными, политико-дипломатическими средствами, и Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования", - сказал Песков журналистам. ​
Он добавил, что урегулирование должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины конфликта.
