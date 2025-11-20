Мишустин рассказал о росте пассажиропотока за девять месяцев

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Порядка 11 миллиардов пассажиров было перевезено за девять месяцев 2025 года, рост по внутренним водным артериям достиг почти 22%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Всего за девять месяцев текущего года было перевезено порядка 11,5 миллиарда пассажиров. При этом по внутренним водным путям и артериям рост достиг почти 22%. Были также улучшены результаты работы на железной дороге, в сфере городского транспорта", - сказал Мишустин.