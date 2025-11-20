Рейтинг@Mail.ru
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/rossija-2056344126.html
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года - РИА Новости, 20.11.2025
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
Россия до 2045 года завершит строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:43:00+03:00
2025-11-20T15:43:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
виталий савельев
строительство
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/33/1556453363_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_274a203bd343051bf514a640a32eaa91.jpg
https://realty.ria.ru/20251120/vsm-2056340398.html
https://ria.ru/20250702/moskva-2026824193.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/33/1556453363_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_016c00cbbf613e7da1ff7b8c8cc29dc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, строительство, экономика
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Виталий Савельев, Строительство, Экономика
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года

Савельев перечислил ВСМ, планируемые к строительству в России до 2045 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВысокоскоростной поезд "Сапсан"
Высокоскоростной поезд Сапсан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Высокоскоростной поезд "Сапсан" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия до 2045 года завершит строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Он напомнил, что уже идет строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Никитин рассказал о строительстве ВСМ Москва - Петербург
Вчера, 15:36
"Далее у нас идут дороги в Екатеринбург через Казань, в Адлер, в Рязань, в Минск. В целом эти дороги по плану мы закончим в 2045 году. К этому времени мы должны многое успеть", - сказал Савельев, выступая на форуме "Транспорт России".
Россия до 2045 года будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысяч километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал Савельев РИА Новости в июне текущего года.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Время в пути между Москвой и Петербургом по ВСМ будет чуть более двух часов
2 июля, 20:54
 
МоскваСанкт-ПетербургРоссияВиталий СавельевСтроительствоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала