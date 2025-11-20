https://ria.ru/20251120/rossija-2056344126.html
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года - РИА Новости, 20.11.2025
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
Россия до 2045 года завершит строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:43:00+03:00
2025-11-20T15:43:00+03:00
2025-11-20T15:43:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
виталий савельев
строительство
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/33/1556453363_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_274a203bd343051bf514a640a32eaa91.jpg
https://realty.ria.ru/20251120/vsm-2056340398.html
https://ria.ru/20250702/moskva-2026824193.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/33/1556453363_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_016c00cbbf613e7da1ff7b8c8cc29dc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, россия, виталий савельев, строительство, экономика
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Виталий Савельев, Строительство, Экономика
Савельев перечислил ВСМ, которые построят в России до 2045 года
Савельев перечислил ВСМ, планируемые к строительству в России до 2045 года