Россия намерена стать мировым лидером по беспилотникам, заявил Мишустин
13:45 20.11.2025 (обновлено: 13:46 20.11.2025)
Россия намерена стать мировым лидером по беспилотникам, заявил Мишустин
Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 20.11.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия намерена стать мировым лидером по беспилотникам, заявил Мишустин

Мишустин: Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын
Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг Мишустин выступил на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Россия намерена стать одним из мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий... По прогнозам экспертов, через четверть века половина уже всех средств передвижения в стране будет работать без участия человека", - сказал Мишустин.
