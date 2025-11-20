Рейтинг@Mail.ru
10:06 20.11.2025 (обновлено: 10:47 20.11.2025)
Россия стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнберга, заявил Нарышкин
© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского военно-исторического общества Сергей Нарышкин.
"Россия на правах наследницы великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников и предать забвению подвиг народов Советского Союза", - сказал Нарышкин на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
16 ноября, 18:21
 
