Россия стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнберга, заявил Нарышкин

"Россия на правах наследницы великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников и предать забвению подвиг народов Советского Союза", - сказал Нарышкин на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет".