Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК в Индию - РИА Новости, 20.11.2025
08:28 20.11.2025
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК в Индию
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА... РИА Новости, 20.11.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК в Индию

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 ноя – РИА Новости. Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА Новости.
"В последние годы отмечается рост двусторонней торговли сельхозтоварами между Россией и Индией. В 2024 году взаимный товарооборот в данном сегменте увеличился по сравнению с 2023 годом на 63%, до 3,6 миллиардов долларов. В результате Россия впервые вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК на индийский рынок", - сказал он.
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Посол Алипов: интерес индийского бизнеса к работе с Россией растет
31 июля, 08:44
При этом Алипов отметил, что этот процесс не односторонний, в 2024 году на индийский импорт в Россию пришлось свыше 75% двустороннего товарооборота АПК.
"В текущем году продолжаем активную работу, в том числе с точки зрения увеличения числа экспортных статей, однако поставки из России сдерживает высокий уровень индийского таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта ряда чувствительных позиций товарной номенклатуры, продолжаем переговоры для поиска взаимоприемлемых решений. Со своей стороны не только поддерживаем развитие деловых контактов, но также стараемся создать новые каналы для сельско-хозяйственных поставок из Индии, поддерживая местных аграриев в условиях подскочивших американских пошлин", - добавил он.
Алипов отметил, что новые перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства обсуждались в ходе визита в Нью-Дели заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева в сентябре.
"Речь идет о планах по расширению взаимных поставок за счет удобрений, подсолнечного масла, бобовых и продукции животноводства из России, а также морепродуктов из Индии. Будем также создавать совместные предприятия", - подчеркнул посол.
Владимир Путин и Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
17 сентября, 16:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
