Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции АПК в Индию

"В текущем году продолжаем активную работу, в том числе с точки зрения увеличения числа экспортных статей, однако поставки из России сдерживает высокий уровень индийского таможенно-тарифного регулирования в отношении импорта ряда чувствительных позиций товарной номенклатуры, продолжаем переговоры для поиска взаимоприемлемых решений. Со своей стороны не только поддерживаем развитие деловых контактов, но также стараемся создать новые каналы для сельско-хозяйственных поставок из Индии, поддерживая местных аграриев в условиях подскочивших американских пошлин", - добавил он.