"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку вертолетов - РИА Новости, 20.11.2025
03:12 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/rosoboroneksport-2056173093.html
"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку вертолетов
"Рособоронэкспорт" заключил в этом году несколько экспортных контрактов на поставку вертолетов Ми-17/171 и Ми-35М в различные страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку вертолетов

"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку Ми-17 и Ми-35М

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-35М ВКС РФ
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ми-35М ВКС РФ. Архивное фото
ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил в этом году несколько экспортных контрактов на поставку вертолетов Ми-17/171 и Ми-35М в различные страны, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.
Dubai Airshow - одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае, ОАЭ. В рамках мероприятия будут представлены инновации в авиации, космосе и обороне, а также пройдут летные демонстрации и конференции.
"В 2025 году Рособоронэкспорт заключил контракты на поставку вертолетной техники в ряд стран партнеров. Среди образцов – самые массовые российские военно-транспортные вертолеты типа Ми-17/171 в различных комплектациях и транспортно-боевые Ми-35М", - сказал Михеев.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В "Рособоронэкспорте" рассказали о схеме экспорта Су-57Э
