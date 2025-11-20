https://ria.ru/20251120/rosoboroneksport-2056173093.html
"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку вертолетов
"Рособоронэкспорт" заключил в этом году несколько экспортных контрактов на поставку вертолетов Ми-17/171 и Ми-35М в различные страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2025
