"Рособоронэкспорт" заключил несколько контрактов на поставку вертолетов

ДУБАЙ, 20 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" заключил в этом году несколько экспортных контрактов на поставку вертолетов Ми-17/171 и Ми-35М в различные страны, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.