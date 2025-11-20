Романов рассказал о настрое "Спартака" на дерби с ЦСКА

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Вадим Романов заявил, что команда максимально желает обыграть ЦСКА в московском дерби, которое состоится в рамках 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 22 ноября на арене "Спартака" и начнется в 16:45 мск.
«
"Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты заряжены и готовятся к игре. Те задачи, которые выставлены в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в полной боевой готовности. Ощущение перед дерби самое максимальное. В жизни у меня их было много, это отдельная игра. Все должны быть предельно мотивированы, заряжены и должны отдать все силы на победу. Максимально хотим победить", - сказал Романов журналистам.
Специалист отметил, что все игроки, за исключением нападающего Пабло Солари, готовы к игре: "Рискует пропустить игру только Солари, у которого четыре желтые карточки, остальные готовы к игре".
"Спартак" 11 ноября объявил о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство клуба выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Романов.