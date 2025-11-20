Романов рассказал о настрое "Спартака" на дерби с ЦСКА

«

"Тренировочный процесс проходит отлично, все футболисты заряжены и готовятся к игре. Те задачи, которые выставлены в течение недели, выполняются. Уверен, что к игре будем в полной боевой готовности. Ощущение перед дерби самое максимальное. В жизни у меня их было много, это отдельная игра. Все должны быть предельно мотивированы, заряжены и должны отдать все силы на победу. Максимально хотим победить", - сказал Романов журналистам.