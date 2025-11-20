Рейтинг@Mail.ru
"Моя жизнь не изменилась": тренер "Спартака" высказался об уходе Станковича
13:40 20.11.2025 (обновлено: 13:41 20.11.2025)
"Моя жизнь не изменилась": тренер "Спартака" высказался об уходе Станковича
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил журналистам, что покинувший клуб сербский специалист Деян Станкович дал ему
спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Моя жизнь не изменилась": тренер "Спартака" высказался об уходе Станковича

Тренер "Спартака" Романов: Станкович делился опытом и оставил след в команде

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил журналистам, что покинувший клуб сербский специалист Деян Станкович дал ему много опыта, а также оставил след в команде.
"Спартак" 11 ноября объявил о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство клуба выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Романов.
«
"Уход Станковича происходил как обычно. Мы были готовы к любому развитию событий. Приняли это решение и быстро перестроились, понимая, что времени на раскачку нет. Пока моя жизнь никак не изменилась. Будет зависеть от результата. Стресс всегда есть - это футбол, это "Спартак", где ставятся максимальные задачи. Станкович сделал огромную карьеру как футболист, у него много титулов и игр, он делился своим опытом. Я это почерпнул. Определенный след он оставил", - заявил Романов журналистам.
"Была встреча с руководством, конечно. Мы в тесном контакте со спортивным директором и с (Сергеем) Некрасовым. Каждый день созваниваемся, обсуждаем, как прошел день. Если говорить о тактических моментах, то времени не так много, всего несколько занятий. Но для нас важно сплотить футболистов, сделать коллектив, который будет заряжен и биться до конца сезона. Обстановка на тренировках максимально позитивная. Много шуток, нравится, что много коммуникации между русскими и иностранцами", - добавил Романов.
"Спартак" 22 ноября примет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16:45 мск.
ФутболСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
