"Моя жизнь не изменилась": тренер "Спартака" высказался об уходе Станковича

"Уход Станковича происходил как обычно. Мы были готовы к любому развитию событий. Приняли это решение и быстро перестроились, понимая, что времени на раскачку нет. Пока моя жизнь никак не изменилась. Будет зависеть от результата. Стресс всегда есть - это футбол, это "Спартак", где ставятся максимальные задачи. Станкович сделал огромную карьеру как футболист, у него много титулов и игр, он делился своим опытом. Я это почерпнул. Определенный след он оставил", - заявил Романов журналистам.

"Была встреча с руководством, конечно. Мы в тесном контакте со спортивным директором и с (Сергеем) Некрасовым. Каждый день созваниваемся, обсуждаем, как прошел день. Если говорить о тактических моментах, то времени не так много, всего несколько занятий. Но для нас важно сплотить футболистов, сделать коллектив, который будет заряжен и биться до конца сезона. Обстановка на тренировках максимально позитивная. Много шуток, нравится, что много коммуникации между русскими и иностранцами", - добавил Романов.