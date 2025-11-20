https://ria.ru/20251120/romanov-2056295839.html
"Моя жизнь не изменилась": тренер "Спартака" высказался об уходе Станковича
Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил журналистам, что покинувший клуб сербский специалист Деян Станкович дал ему РИА Новости Спорт, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Вадим Романов заявил журналистам, что покинувший клуб сербский специалист Деян Станкович дал ему много опыта, а также оставил след в команде.
"Спартак
" 11 ноября объявил о расторжении контракта со Станковичем по соглашению сторон. Руководство клуба выразило неудовлетворение турнирным положением команды в Российской премьер-лиге (РПЛ
). Исполняющим обязанности главного тренера назначен Романов.
«
"Уход Станковича происходил как обычно. Мы были готовы к любому развитию событий. Приняли это решение и быстро перестроились, понимая, что времени на раскачку нет. Пока моя жизнь никак не изменилась. Будет зависеть от результата. Стресс всегда есть - это футбол, это "Спартак", где ставятся максимальные задачи. Станкович сделал огромную карьеру как футболист, у него много титулов и игр, он делился своим опытом. Я это почерпнул. Определенный след он оставил", - заявил Романов журналистам.
"Была встреча с руководством, конечно. Мы в тесном контакте со спортивным директором и с (Сергеем) Некрасовым. Каждый день созваниваемся, обсуждаем, как прошел день. Если говорить о тактических моментах, то времени не так много, всего несколько занятий. Но для нас важно сплотить футболистов, сделать коллектив, который будет заряжен и биться до конца сезона. Обстановка на тренировках максимально позитивная. Много шуток, нравится, что много коммуникации между русскими и иностранцами", - добавил Романов.
"Спартак" 22 ноября примет ЦСКА
в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16:45 мск.