Игрок "Далласа" извинился перед Романовым, которому нанес травму, пишут СМИ
Хоккей
Хоккей
 
11:25 20.11.2025 (обновлено: 11:26 20.11.2025)
Игрок "Далласа" извинился перед Романовым, которому нанес травму, пишут СМИ
Игрок "Далласа" извинился перед Романовым, которому нанес травму, пишут СМИ
хоккей
спорт
александр романов
микко рантанен
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-йорк айлендерс
даллас старз
РИА Новости Спорт
спорт, александр романов, микко рантанен, национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк айлендерс, даллас старз
Хоккей, Спорт, Александр Романов, Микко Рантанен, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Айлендерс, Даллас Старз
Игрок "Далласа" извинился перед Романовым, которому нанес травму, пишут СМИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Финский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Микко Рантанен постарался связаться с российским защитником "Нью-Йорк Айлендерс" Александром Романовым, которому нанес травму, чтобы принести ему извинения, сообщает журналистка Лия Ассимакопулос в соцсети Х.
В среду Романов был переведен в список травмированных "Нью-Йорк Айлендерс" из-за повреждения верхней части тела. Россиянин получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Далласа" (3:2) после столкновения с финским нападающим "Старз" Микко Рантаненом. Защитник смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубников.
"Рантанен рассказал, что связался с Александром Романовым, чтобы пожелать ему всего наилучшего и передать, что не имел злого умысла. Он добавил, что пока не получил ответа", - написала журналистка.
По информации ESPN, Рантанен не будет подвергнут дополнительным дисциплинарным мерам за силовой прием против Романова.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.
Хоккеисты Миннесоты Уайлд - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Юров и Капризов помогли "Миннесоте" победить в матче НХЛ
20 ноября, 09:02
 
