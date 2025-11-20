https://ria.ru/20251120/romanov-2056241046.html
Игрок "Далласа" извинился перед Романовым, которому нанес травму, пишут СМИ
Финский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Микко Рантанен постарался связаться с российским защитником "Нью-Йорк Айлендерс"... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Финский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Микко Рантанен постарался связаться с российским защитником "Нью-Йорк Айлендерс" Александром Романовым, которому нанес травму, чтобы принести ему извинения, сообщает журналистка Лия Ассимакопулос в соцсети Х.
В среду Романов был переведен в список травмированных "Нью-Йорк Айлендерс" из-за повреждения верхней части тела. Россиянин получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Далласа" (3:2) после столкновения с финским нападающим "Старз" Микко Рантаненом. Защитник смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубников.
"Рантанен рассказал, что связался с Александром Романовым, чтобы пожелать ему всего наилучшего и передать, что не имел злого умысла. Он добавил, что пока не получил ответа", - написала журналистка.
По информации ESPN, Рантанен не будет подвергнут дополнительным дисциплинарным мерам за силовой прием против Романова.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.