"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский защитник Александр Романов в среду был переведен в список травмированных клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте команды.

Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.