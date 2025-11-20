https://ria.ru/20251120/romanov-2056161121.html
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
Российский защитник Александр Романов в среду был переведен в список травмированных клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" из-за травмы... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
хоккей
спорт
александр романов
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
Романов переведен в список травмированных клуба НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс"