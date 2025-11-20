Рейтинг@Mail.ru
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
Хоккей
Хоккей
 
01:02 20.11.2025
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных
"Айлендерс" поместили Романова в список травмированных

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский защитник Александр Романов в среду был переведен в список травмированных клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" из-за травмы верхней части тела, сообщается на сайте команды.
В ночь на среду Романов получил тяжелую травму на последних секундах матча регулярного чемпионата против "Далласа" (3:2) после столкновения с финским нападающим "Старз" Микко Рантаненом. Защитник смог подняться и покинуть лед только при помощи врача и одноклубников.
Романову 25 лет. В текущем сезоне он провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей.
Ээту Луостаринен - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Хоккеист "Флориды" получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель
