Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:55 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/remont-2056273821.html
Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области
Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области - РИА Новости, 20.11.2025
Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области
Капитальный ремонт 18 учреждений образования проведут в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:55:00+03:00
2025-11-20T12:55:00+03:00
смоленская область
смоленск
смоленская область
единая россия
василий анохин
рославль
смоленск
смоленская область
рославль
Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области

Капитальный ремонт 18 учреждений образования проведут в Смоленской области

© Фото : Freepik / gpointstudioМужчина измеряет стену рулеткой
Мужчина измеряет стену рулеткой - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Freepik / gpointstudio
Мужчина измеряет стену рулеткой. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 18 учреждений образования проведут в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор Василий Анохин.
Он уточнил, что будут отремонтированы детские сады, школы и ссузы. Эти учреждения оснастят современным оборудованием, новой мебелью и инвентарем. Модернизация пройдет в рамках национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья" и партийному проекту "Единой России" "Новая школа".
Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Коммунальные службы Смоленска завершили подготовку к зиме
13 ноября, 20:09
"В этом году совместными усилиями нам удалось выполнить ремонты в ряде учреждений региона. Работы завершены в девяти школах: школе №28 и гимназии №1 в Смоленске, Холмовской школе в поселке Холм-Жирковский, школе №9 в Рославле, Ельнинской школе №2 имени К. И. Ракутина города Ельня, Гусинской школе Краснинского муниципального округа, школе №1 города Дорогобуж, Агибаловской школе Холм-Жирковского муниципального округа, Суетовской школе Ярцевского муниципального округа, а также в детских садах №15 в Смоленске и "Золотая рыбка" в Печерске Смоленского муниципального округа. Завершается ремонт в Понизовской школе Руднянского муниципального округа", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что в 2026 году масштабное обновление коснется шести детских садов. Это детский сад № 51 "Росинка" Смоленска, два здания детского сада №6 в Ярцеве, детский сад "Колокольчик" Гагарина, Вяземский детский сад №8, а также Холм-Жирковский детский сад "Теремок".
Кроме того, ремонт и оснащение современным оборудованием будут проведены в шести школах: Верхнеднепровской школе №3 Дорогобужского округа, Талашкинской средней школе Смоленского муниципального округа, Пречистенской средней школе им. И. И. Цапова Гагаринского муниципального округа, школе №1 Смоленска. В школах №2 Десногорска и школе №4 им. А.А. Леонова Гагарина начнется двухгодичный капитальный ремонт.
Существенные преобразования затронут и систему среднего профессионального образования. Работы пройдут в шести учреждениях СПО: в общежитии №2, учебно-лабораторном корпусе №1, а также в блоке практических занятий Смоленской академии градостроительства и архитектуры, в общежитиях Козловского многопрофильного аграрного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Анохин и Ким запустили работу "Платформы роста" в Смоленске
18 ноября, 10:25
 
Смоленская область
 
 
