Еще 18 учреждений образования начнут ремонтировать в Смоленской области

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 18 учреждений образования проведут в Смоленской области в следующем году, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он уточнил, что будут отремонтированы детские сады, школы и ссузы. Эти учреждения оснастят современным оборудованием, новой мебелью и инвентарем. Модернизация пройдет в рамках национальных проектов "Молодежь и дети", "Семья" и партийному проекту "Единой России" "Новая школа".

"В этом году совместными усилиями нам удалось выполнить ремонты в ряде учреждений региона. Работы завершены в девяти школах: школе №28 и гимназии №1 в Смоленске, Холмовской школе в поселке Холм-Жирковский, школе №9 в Рославле, Ельнинской школе №2 имени К. И. Ракутина города Ельня, Гусинской школе Краснинского муниципального округа, школе №1 города Дорогобуж, Агибаловской школе Холм-Жирковского муниципального округа, Суетовской школе Ярцевского муниципального округа, а также в детских садах №15 в Смоленске и "Золотая рыбка" в Печерске Смоленского муниципального округа. Завершается ремонт в Понизовской школе Руднянского муниципального округа", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в 2026 году масштабное обновление коснется шести детских садов. Это детский сад № 51 "Росинка" Смоленска, два здания детского сада №6 в Ярцеве, детский сад "Колокольчик" Гагарина, Вяземский детский сад №8, а также Холм-Жирковский детский сад "Теремок".

Кроме того, ремонт и оснащение современным оборудованием будут проведены в шести школах: Верхнеднепровской школе №3 Дорогобужского округа, Талашкинской средней школе Смоленского муниципального округа, Пречистенской средней школе им. И. И. Цапова Гагаринского муниципального округа, школе №1 Смоленска. В школах №2 Десногорска и школе №4 им. А.А. Леонова Гагарина начнется двухгодичный капитальный ремонт.