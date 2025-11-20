https://ria.ru/20251120/rebenok-2056188327.html
Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка
Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка - РИА Новости, 20.11.2025
Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка
Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщила РИА Новости
Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка
Сеченовский университет: ребенку нужно сбалансированное питание и активность
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.
Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.
"Она (формула - ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров", - рассказала врач-педиатр.
Она добавила, что дети, посещающие секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, их нервно-психическое состояние улучшается.
"Спортивных занятий достаточно одного часа два-три раза в неделю. Например, детям с хроническими заболеваниями носоглотки мы рекомендуем занятия зимними видами спорта. Фигурное катание или непрофессиональный хоккей – лучшее лекарство от ларингитов, ринитов, фарингитов", - заключила Жучкова.