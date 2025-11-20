Врач рассказала, как вырастить здорового ребенка

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Формула роста здорового ребенка заключается в сбалансированном питании, физической активности и соблюдении графика медосмотров, сообщила РИА Новости врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова.

Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день педиатра.

"Она (формула - ред.) очень проста. Чтобы вырастить здорового ребенка, необходимо обеспечить ему сбалансированное питание, регулярную физическую активность, соблюдать режим дня и график медицинских осмотров", - рассказала врач-педиатр.

Она добавила, что дети, посещающие секции, становятся более крепкими и реже болеют. Кроме того, их нервно-психическое состояние улучшается.