Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета The Sun.

"Зуд кожи, вызванный раком поджелудочной железы, происходит в первую очередь из-за того, что желчные соли накапливаются в кровотоке из-за опухоли, блокирующей желчные протоки, что приводит к желтухе", — говорится в публикации.

Собеседник издания, врач Невилл Манезес, отметил, что зуд кожи становится тревожным симптомом, если сохраняется дольше месяца. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.

Рак поджелудочной железы называют "тихим убийцей", поскольку на ранних стадиях пациенты не отмечают никаких симптомов заболевания, что приводит к поздней диагностике. Этот вид злокачественной опухоли остается самым смертоносным: пятилетняя выживаемость с этим диагнозом составляет всего семь процентов.