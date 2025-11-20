https://ria.ru/20251120/rak-2056445547.html
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод - РИА Новости, 20.11.2025
Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета The Sun. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета The Sun.
"Зуд кожи, вызванный раком поджелудочной железы, происходит в первую очередь из-за того, что желчные соли накапливаются в кровотоке из-за опухоли, блокирующей желчные протоки, что приводит к желтухе", — говорится в публикации.
Собеседник издания, врач Невилл Манезес, отметил, что зуд кожи становится тревожным симптомом, если сохраняется дольше месяца. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.
Рак поджелудочной железы называют "тихим убийцей", поскольку на ранних стадиях пациенты не отмечают никаких симптомов заболевания, что приводит к поздней диагностике. Этот вид злокачественной опухоли остается самым смертоносным: пятилетняя выживаемость с этим диагнозом составляет всего семь процентов.
Среди других симптомов рака поджелудочной железы врачи называют постоянную боль в верхней части живота и спине, желтуху, потерю веса, диабет, проблемы с пищеварением.