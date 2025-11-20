Рейтинг@Mail.ru
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/rak-2056445547.html
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод - РИА Новости, 20.11.2025
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод
Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета The Sun. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:06:00+03:00
2025-11-20T22:06:00+03:00
в мире
великобритания
здоровье
рак
симптомы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821899674_0:946:2048:2098_1920x0_80_0_0_5c633434295aeb797686ca4ca9033706.jpg
https://ria.ru/20251112/rak-2054618630.html
https://ria.ru/20251120/mandariny-2056174205.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821899674_0:933:2048:2469_1920x0_80_0_0_b417427db17a2a4fbe48aa77d2fd5722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, здоровье, рак, симптомы
В мире, Великобритания, Здоровье, Рак, симптомы
Врачи назвали симптом рака, который путают с реакцией на холод

The Sun: зуд может быть симптомом рака поджелудочной железы

© Фото : Pexels/cottonbroДевушка наносит крем на ноги
Девушка наносит крем на ноги - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Pexels/cottonbro
Девушка наносит крем на ноги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врачи предупреждают о том, что кожный зуд, частый спутник холодной погоды, может быть симптомом рака поджелудочной железы, пишет газета The Sun.
"Зуд кожи, вызванный раком поджелудочной железы, происходит в первую очередь из-за того, что желчные соли накапливаются в кровотоке из-за опухоли, блокирующей желчные протоки, что приводит к желтухе", — говорится в публикации.
Уборка квартиры - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СМИ назвали частую привычку во время уборки, повышающую риск рака
12 ноября, 22:21
Собеседник издания, врач Невилл Манезес, отметил, что зуд кожи становится тревожным симптомом, если сохраняется дольше месяца. В этом случае необходимо обратиться к специалисту.
Рак поджелудочной железы называют "тихим убийцей", поскольку на ранних стадиях пациенты не отмечают никаких симптомов заболевания, что приводит к поздней диагностике. Этот вид злокачественной опухоли остается самым смертоносным: пятилетняя выживаемость с этим диагнозом составляет всего семь процентов.
Среди других симптомов рака поджелудочной железы врачи называют постоянную боль в верхней части живота и спине, желтуху, потерю веса, диабет, проблемы с пищеварением.
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
Вчера, 03:26
 
В миреВеликобританияЗдоровьеРаксимптомы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала