Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки "Запад" - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:15 20.11.2025
Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки "Запад"
Появились кадры посещения Путиным командного пункта группировки "Запад"
Кремль опубликовал кадры посещения верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки войск "Запад". РИА Новости, 20.11.2025
2025
владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры посещения верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным одного из командных пунктов группировки войск "Запад".
Путин в четверг посетил командный пункт, где провел совещание с участием главы Генштаба ВС РФ, начальника главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и "Юг".
Президент приехал в военной форме. Как видно на кадрах, распространенных пресс-службой Кремля, в командном пункте его встретил начальник Генштаба Валерий Герасимов, они начали беседу еще по пути к залу, где состоялось совещание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин рассчитывает на исполнение планов, намеченных с военными 20 ноября
Вчера, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин
 
 
