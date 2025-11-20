Рейтинг@Mail.ru
Политическое руководство Украины узурпировало власть, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
21:43 20.11.2025 (обновлено: 22:03 20.11.2025)
Политическое руководство Украины узурпировало власть, заявил Путин
Политическое руководство Украины узурпировало власть, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин назвал политическое руководство Украины организованным преступным сообществом, которое с марта 2024 года узурпировало власть.
2025
Политическое руководство Украины узурпировало власть, заявил Путин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал политическое руководство Украины организованным преступным сообществом, которое с марта 2024 года узурпировало власть.
"Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц - это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения", - сказал Путин.
Руководство Украины вряд ли думает о судьбе простых солдат, заявил Путин
