Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен - РИА Новости, 20.11.2025
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен
Президент России Владимир Путин на совещании с военными попросил доложить о том, удается ли создавать условия для сдачи военных ВСУ в плен. РИА Новости, 20.11.2025
Путин: украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен
Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил Путин.
