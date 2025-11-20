Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен - РИА Новости, 20.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 20.11.2025 (обновлено: 21:48 20.11.2025)
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен - РИА Новости, 20.11.2025
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен
Президент России Владимир Путин на совещании с военными попросил доложить о том, удается ли создавать условия для сдачи военных ВСУ в плен. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
Путин: украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен
Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен, заявил Путин.
россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин попросил доложить об условиях для сдачи военных ВСУ в плен

Путин попросил доложить о создании условий для сдачи военных ВСУ в плен

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными попросил доложить о том, удается ли создавать условия для сдачи военных ВСУ в плен.
"Просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся", - сказал Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Герасимов докладывает Путину об освобождении Купянска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Соединения группировки "Запад" освободили Купянск, заявил Герасимов
Вчера, 21:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
