Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне группировки "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 20.11.2025
Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне группировки "Центр"
Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 20.11.2025
Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне группировки "Центр"
Президент России Владимир Путин попросил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне... РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
владимир путин
валерий герасимов
2025
владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне группировки "Центр"

Путин попросил Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности «Центра»

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова доложить о ситуации в зоне ответственности группировки "Центр".
"Хотел бы заслушать начальника Генерального штаба по ситуации в зоне ответственности группировки "Центр", - сказал Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Путин попросил доложить о ситуации в Константиновке
Путин попросил доложить о ситуации в Константиновке
Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
