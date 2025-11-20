https://ria.ru/20251120/putin-2056438885.html
Путин попросил доложить о ситуации в Константиновке
Путин попросил доложить о ситуации в Константиновке
Президент РФ Владимир Путин попросил командующего группировки "Юг" доложить о ситуации в Константиновке и вокруг Северска в ДНР. РИА Новости, 20.11.2025
Путин попросил доложить о ситуации в Константиновке
