Песков: Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России
Песков: Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС России
Президент России Владимир Путин провел совещание с участием начальника Генштаба ВС РФ, главного оперативного управления, командующих группировками "Запад" и... РИА Новости, 20.11.2025
