Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 20.11.2025
Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта. РИА Новости, 20.11.2025
Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта

Путин: в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.
"Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта", - сказал глава государства во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
