Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта.

"Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта", - сказал глава государства во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад".