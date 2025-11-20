https://ria.ru/20251120/putin-2056438140.html
Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта
Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта - РИА Новости, 20.11.2025
Путин заявил, что в Константиновке идут бои уже внутри населенного пункта
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Константиновке бои идут уже внутри населенного пункта. РИА Новости, 20.11.2025
специальная военная операция на украине
константиновка
владимир путин
