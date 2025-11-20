Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновке и на краматорском направлении, а также вокруг Купянска, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.