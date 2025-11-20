https://ria.ru/20251120/putin-2056436300.html
Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска
Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска - РИА Новости, 20.11.2025
Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска
Президент РФ Владимир Путин выслушал подробные доклады о ситуации в Константиновке и на краматорском направлении, а также вокруг Купянска, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
владимир путин
дмитрий песков
россия
константиновка
Путин выслушал доклады о ситуации в Константиновке и вокруг Купянска
