https://ria.ru/20251120/putin-2056328804.html
В транспортной сфере работают люди, преданные своему делу, заявил Путин
В транспортной сфере работают люди, преданные своему делу, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2025
В транспортной сфере работают люди, преданные своему делу, заявил Путин
В транспортном комплексе России напряженно и эффективно работают люди, преданные своему делу, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Минтранса... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:06:00+03:00
2025-11-20T15:06:00+03:00
2025-11-20T15:06:00+03:00
россия
владимир путин
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056325707_0:209:3105:1956_1920x0_80_0_0_5ee54b83061f6fef2a309d85a9ac7577.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056325961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056325707_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_f5120b21b36a9d5aeedbd3142ed34a43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей никитин (политик)
Россия, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик)
В транспортной сфере работают люди, преданные своему делу, заявил Путин
Путин: в транспортной сфере работают преданные своему делу люди