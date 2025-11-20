Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником
14:59 20.11.2025
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил министра транспорта Андрея Никитина и работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. РИА Новости, 20.11.2025
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи. 20 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин и министр транспорта РФ Андрей Никитин во время встречи. 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил министра транспорта Андрея Никитина и работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.
День работника транспортной отрасли отмечается в России 20 ноября.
"С праздником сначала хочу вас поздравить. Вас и всех, кто работает", - сказал Путин в ходе встречи с Никитиным.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай, награжденный орденом Александра Невского, на выставке Транспорт России. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин вручил государственные награды работникам транспортной отрасли
