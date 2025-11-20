https://ria.ru/20251120/putin-2056325961.html
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.11.2025
Путин поздравил министра транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил министра транспорта Андрея Никитина и работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. РИА Новости, 20.11.2025
