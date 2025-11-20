https://ria.ru/20251120/prokuratura-2056324687.html
На Кубани проведут проверку из-за сорвавшегося лифта с женщиной
На Кубани проведут проверку из-за сорвавшегося лифта с женщиной
Прокуратура проверяет сведения о сорвавшемся лифте с человеком в доме в Краснодаре, сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю. РИА Новости, 20.11.2025
Краснодарская прокуратура проверит сообщения о сорвавшемся лифте с женщиной