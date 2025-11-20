Рейтинг@Mail.ru
15:14 20.11.2025 (обновлено: 15:16 20.11.2025)
На Кубани проведут проверку из-за сорвавшегося лифта с женщиной
На Кубани проведут проверку из-за сорвавшегося лифта с женщиной
На Кубани проведут проверку из-за сорвавшегося лифта с женщиной

Краснодарская прокуратура проверит сообщения о сорвавшемся лифте с женщиной

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Прокуратура проверяет сведения о сорвавшемся лифте с человеком в доме в Краснодаре, сообщили в управлении ведомства по Краснодарскому краю.
В соцсетях распространилось видео, на котором срывается лифт, при этом внутри находилась женщина с собакой. Как утверждают местные СМИ, инцидент произошел в районе Западного обхода Краснодара, кабина лифта пролетела с шестого этажа на второй. Как видно на кадрах, внутри произошла сильная тряска.
"Прокуратурой Прикубанского административного округа г. Краснодара организована проверка доводов публикации, размещенной в социальной сети. Согласно публикации на поднадзорной территории прокуратуры округа произошел срыв лифта с жителем многоквартирного дома внутри, гражданин не пострадал", - сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В ГУМВД по краю также сообщили о проведении проверки.
Давка в раздевалке школы №9 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Прокуратура проводит проверку после давки в школе Владивостока
ПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
