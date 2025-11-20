https://ria.ru/20251120/professiya-2056347621.html
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
В российской транспортной отрасли появилась новая профессия оператора беспилотного воздушного судна, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с... РИА Новости, 20.11.2025
россия
андрей никитин (политик)
владимир путин
виталий савельев
эра-глонасс
министерство транспорта рф (минтранс россии)
россия
Новости
ru-RU
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
Никитин: в транспортной отрасли появилась профессия оператора беспилотника