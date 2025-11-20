Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли - РИА Новости, 20.11.2025
15:52 20.11.2025
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли
В российской транспортной отрасли появилась новая профессия оператора беспилотного воздушного судна, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с... РИА Новости, 20.11.2025
Никитин рассказал о новой профессии в транспортной отрасли

Никитин: в транспортной отрасли появилась профессия оператора беспилотника

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В российской транспортной отрасли появилась новая профессия оператора беспилотного воздушного судна, сказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Сейчас у нас появилась новая профессия – оператор беспилотного воздушного судна, пилот беспилотного воздушного судна", - сказал министр.
День работника транспортной отрасли отмечается в России 20 ноября.
В России в одной из немногих стран выделено отдельное воздушное пространство H для беспилотников с максимальной высотой полета 150 метров и максимальной скоростью 450 километров в час.
Накануне вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что идентификация гражданских беспилотников на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" в России начнется с марта 2026 года.
