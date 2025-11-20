Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы - РИА Новости, 20.11.2025
14:18 20.11.2025
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы - РИА Новости, 20.11.2025
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
Суд приговорил 17-летнего жителя иркутского села за убийство школьницы к 6 годам воспитательной колонии, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы

В Приангарье зарезавший 12-летнюю девочку подросток получил 6 лет колонии

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Суд приговорил 17-летнего жителя иркутского села за убийство школьницы к 6 годам воспитательной колонии, сообщает областная прокуратура.
В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке в селе Тарнополь встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. Между ними произошел конфликт. У юноши с собой был нож, он нанес им 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения, затем попытался скрыть следы преступления, перетащив тело в другое место. СК расследовал дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, обвиняемый находится под стражей.
"Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Балаганского района…. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск матери погибшей девочки о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллионов рублей.
Кроме этого, прокуратура оценила деятельность органов системы профилактики. По выявленным нарушениям 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Татарстане девочка зарезала брата
4 августа, 13:18
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Иркутская область
 
 
