https://ria.ru/20251120/prigovor-2056311154.html
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы - РИА Новости, 20.11.2025
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
Суд приговорил 17-летнего жителя иркутского села за убийство школьницы к 6 годам воспитательной колонии, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:18:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
2025-11-20T14:18:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20250804/tatarstan-2033243555.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), иркутская область
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутская область
В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы
В Приангарье зарезавший 12-летнюю девочку подросток получил 6 лет колонии
ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Суд приговорил 17-летнего жителя иркутского села за убийство школьницы к 6 годам воспитательной колонии, сообщает областная прокуратура.
В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке в селе Тарнополь встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. Между ними произошел конфликт. У юноши с собой был нож, он нанес им 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения, затем попытался скрыть следы преступления, перетащив тело в другое место. СК расследовал дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, обвиняемый находится под стражей.
"Балаганский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Балаганского района…. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
Также удовлетворен иск матери погибшей девочки о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллионов рублей.
Кроме этого, прокуратура оценила деятельность органов системы профилактики. По выявленным нарушениям 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.