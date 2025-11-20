В Приангарье вынесли приговор подростку за жестокое убийство школьницы

В сентябре прошлого года подросток на спортплощадке в селе Тарнополь встретил знакомую, с которой ранее учился в одной школе. Между ними произошел конфликт. У юноши с собой был нож, он нанес им 12-летней девочке множественные колото-резанные ранения, затем попытался скрыть следы преступления, перетащив тело в другое место. СК расследовал дело по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, обвиняемый находится под стражей.