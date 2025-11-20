https://ria.ru/20251120/prigovor-2056223499.html
Суд вынес приговор жительнице Энергодара, передававшей Киеву сведения о ПВО
Суд вынес приговор жительнице Энергодара, передававшей Киеву сведения о ПВО - РИА Новости, 20.11.2025
Суд вынес приговор жительнице Энергодара, передававшей Киеву сведения о ПВО
Передававшая разведке Украины сведения о ПВО жительница Энергодара осуждена за шпионаж на 11 лет – прокуратура Крыма РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:30:00+03:00
2025-11-20T10:30:00+03:00
2025-11-20T10:30:00+03:00
происшествия
энергодар
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
энергодар
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энергодар, киев, украина
Происшествия, Энергодар, Киев, Украина
Суд вынес приговор жительнице Энергодара, передававшей Киеву сведения о ПВО
Передававшей Киеву сведения о ПВО жительнице Энергодара дали 11 лет за шпионаж