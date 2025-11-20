Что будет с Россией в 2026 году: предсказания великих прорицателей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Желание увидеть будущее свойственно человеческой природе. Многие медиумы и пророки пытались приоткрыть занавес тайны грядущего. Насколько много предсказаний на 2026 год на самом деле имеют потенциал сбыться?
"Как спички в сухой траве"
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга не обошла своим вниманием 2026 год. При этом она была довольно резкой и не стеснялась пугать мрачным будущим.
Провидица говорила, что примерно в наши годы люди сами себе устроят непростые времена, человек "сам роет себе могилу, не жалея землю". Провидица считала, что в 2026-м природа ответит на загрязнение окружающей среды климатическими катастрофами. Пожары, засухи, наводнения и землетрясения будут то и дело возникать в разных точках Земли.
Пар от ТЭЦ над Москвой
"Одна часть мира замерзнет, другая сгорит", — предрекала Ванга.
Большую активность станут проявлять вулканы, которые начнут извергаться, особенно достанется Японии, Италии и Индонезии.
© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна. Архивное фото
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна. Архивное фото
Ждет, по мнению ясновидящей, нас в будущем множество военных столкновений по всему миру. Она предсказывала, что разного рода конфликты будут вспыхивать "как спички в сухой траве".
Предвидела Ванга и появление искусственного интеллекта: в 2026-м люди будут "говорить с машинами, как с друзьями". Этот процесс несет опасность, поскольку "станет средством контроля населения".
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект
Вместе с тем стоит помнить: Ванга часто повторяла, что будущее не является чем-то неизбежным. Оно может меняться в зависимости от действий людей.
Новая пандемия и падение метеорита
Говорил о нашем ближайшем будущем известный пророк Нострадамус. При этом по мере приближения 2026 года в Сети нарастает паника из-за новых интерпретаций его пророчеств.
Согласно популярным трактовкам, французский астролог XVI века предвидел масштабные потрясения, ждущие нас в ближайшее время, — от новой пандемии и внутренних войн в Англии до падения метеорита на Землю.
Довольно часто приводят его строки о "конце долгой войны". При этом уже следующее четверостишие интерпретируют как предупреждение о начале новых европейских войн и возвращении "великой чумы", что может говорить о возникновении новой пандемии.
В СМИ цитируют строки, которые называют "предвестием падения огненного шара из космоса" и возможного "конца эпохи западных держав".
"Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, умоляет мир. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс", — приводит его пророчество Mirror.
© Depositphotos.com / ratpack2Астероиды в атмосфере Земли
© Depositphotos.com / ratpack2
Астероиды в атмосфере Земли
Впрочем, эксперты отмечают, что тексты астролога были написаны метафорическим языком и допускают бесконечное количество толкований. Возникающий время от времени ажиотаж вокруг "пророчеств" свидетельствует больше о коллективных страхах людей, чем о прозорливости самого Нострадамусе.
"Надежда для мира"
Есть предсказания на 2026 год и "спящего пророка" — американского ясновидящего Эдгара Кейси. Он не столь широко известен, как Ванга и Нострадамус, но, по мнению некоторых, отличается высокой точностью прогнозов. Поклонники таланта Эдгара Кейси считают, что он предвидел Первую и Вторую мировые войны, распад Советского Союза, падение коммунизма, образование государства Израиль, изобретение лазера и возвышение Китая.
© Public domainЭдгар Кейси
© Public domain
Эдгар Кейси
Большое место в пророчествах Кейси уделяется России, которой, по его словам, была уготована великая миссия.
"Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, а из свободной страны. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата", — говорил пророк.
Медиум считал, что надежда таится в религиозном развитии России, именно русские подарят надежду населению планеты. Также Кейси заявлял, что Россия возглавит возродившуюся цивилизацию после планетарных катаклизмов.
По мнению пророка, 2026 год будет годом величайшего открытия человечества. В состоянии транса Кейси сказал, что в марте 2026 года под правой лапой Сфинкса археологи найдут "зал записей", который там спрятали строители пирамид. Согласно предсказанию "спящего пророка", в этом зале найдутся документы, которые прольют свет вообще на всю историю человечества — вплоть до тех времен, когда еще были живы неандертальцы.