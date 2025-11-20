Что будет с Россией в 2026 году: предсказания великих прорицателей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Желание увидеть будущее свойственно человеческой природе. Многие медиумы и пророки пытались приоткрыть занавес тайны грядущего. Насколько много предсказаний на 2026 год на самом деле имеют потенциал сбыться?

"Как спички в сухой траве"

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга не обошла своим вниманием 2026 год. При этом она была довольно резкой и не стеснялась пугать мрачным будущим.

Провидица говорила, что примерно в наши годы люди сами себе устроят непростые времена, человек "сам роет себе могилу, не жалея землю". Провидица считала, что в 2026-м природа ответит на загрязнение окружающей среды климатическими катастрофами. Пожары, засухи, наводнения и землетрясения будут то и дело возникать в разных точках Земли.

"Одна часть мира замерзнет, другая сгорит", — предрекала Ванга.

Большую активность станут проявлять вулканы, которые начнут извергаться, особенно достанется Японии, Италии и Индонезии.

© AP Photo / Salvatore Allegra Извержение вулкана Этна. Архивное фото © AP Photo / Salvatore Allegra Извержение вулкана Этна. Архивное фото

Ждет, по мнению ясновидящей, нас в будущем множество военных столкновений по всему миру. Она предсказывала , что разного рода конфликты будут вспыхивать "как спички в сухой траве".

Предвидела Ванга и появление искусственного интеллекта: в 2026-м люди будут "говорить с машинами, как с друзьями". Этот процесс несет опасность, поскольку "станет средством контроля населения".

© РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект © РИА Новости/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект

Вместе с тем стоит помнить: Ванга часто повторяла, что будущее не является чем-то неизбежным. Оно может меняться в зависимости от действий людей.

Новая пандемия и падение метеорита

Говорил о нашем ближайшем будущем известный пророк Нострадамус. При этом по мере приближения 2026 года в Сети нарастает паника из-за новых интерпретаций его пророчеств.

Согласно популярным трактовкам, французский астролог XVI века предвидел масштабные потрясения, ждущие нас в ближайшее время, — от новой пандемии и внутренних войн в Англии до падения метеорита на Землю.

Довольно часто приводят его строки о "конце долгой войны". При этом уже следующее четверостишие интерпретируют как предупреждение о начале новых европейских войн и возвращении "великой чумы", что может говорить о возникновении новой пандемии.

В СМИ цитируют строки, которые называют "предвестием падения огненного шара из космоса" и возможного "конца эпохи западных держав".

"Из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, умоляет мир. Наука и судьба в космическом танце, судьба Земли, второй шанс", — приводит его пророчество Mirror.

© Depositphotos.com / ratpack2 Астероиды в атмосфере Земли © Depositphotos.com / ratpack2 Астероиды в атмосфере Земли

Впрочем, эксперты отмечают , что тексты астролога были написаны метафорическим языком и допускают бесконечное количество толкований. Возникающий время от времени ажиотаж вокруг "пророчеств" свидетельствует больше о коллективных страхах людей, чем о прозорливости самого Нострадамусе.

"Надежда для мира"

Есть предсказания на 2026 год и "спящего пророка" — американского ясновидящего Эдгара Кейси. Он не столь широко известен, как Ванга и Нострадамус, но, по мнению некоторых, отличается высокой точностью прогнозов. Поклонники таланта Эдгара Кейси считают, что он предвидел Первую и Вторую мировые войны, распад Советского Союза, падение коммунизма, образование государства Израиль, изобретение лазера и возвышение Китая.

© Public domain Эдгар Кейси © Public domain Эдгар Кейси

Большое место в пророчествах Кейси уделяется России, которой, по его словам, была уготована великая миссия.

"Из России придет надежда для мира; но не от коммунизма или большевизма, а из свободной страны. Каждый человек тогда будет жить для своего собрата", — говорил пророк.

Медиум считал, что надежда таится в религиозном развитии России, именно русские подарят надежду населению планеты. Также Кейси заявлял, что Россия возглавит возродившуюся цивилизацию после планетарных катаклизмов.