Свыше 20 тысяч предпринимательниц зарегистрированы в Ульяновской области

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 20 тысяч женщин-предпринимателей зарегистрировано в Ульяновской области, что почти половина от общего числа субъектов предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также процент среди самозанятых женщин – более 45%.

"За каждой историей успеха стоит огромный труд. Наша задача – продолжить развивать меры поддержки женского бизнеса. Совершенствуем обучающие программы. Есть льготные займы, гранты, помощь через центр "Мой бизнес", налоговые льготы. Большое подспорье – соцконтракт. Также по моему поручению готовят региональную стратегию действий в интересах женщин", – сообщил губернатор региона Алексей Русских, его слова приводит пресс-служба.

Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Руслан Гайнетдинов отметил, что в Ульяновской области поддержка женского предпринимательства осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Образовательные программы, направленные на развитие специальных компетенций, которые помогают реализовывать и продвигать свои инициативы, проводятся как для начинающих бизнес-леди, так и для опытных. В том числе, это федеральный проект "Мама-предприниматель".