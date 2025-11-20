Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
16:39 20.11.2025
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим дополнительно около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам, в том числе и приграничным российским субъектам для софинансирования социально значимых расходов", - сказал Мишустин в ходе совещания с членами правительства.
Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Мишустин назвал принятый Госдумой проект бюджета сбалансированным
