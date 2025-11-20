https://ria.ru/20251120/pravitelstvo-2056361568.html
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин - РИА Новости, 20.11.2025
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин
Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:39:00+03:00
2025-11-20T16:39:00+03:00
2025-11-20T16:41:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056361745_0:62:3022:1762_1920x0_80_0_0_d288edfa95dd01a82899486784c1e952.jpg
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056358140.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056361745_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_feac3f3f309b6a1174ee00f9f34dbf95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин
Мишустин: кабмин направит около 33 млрд рублей на финансирование соцрасходов