Правительство направит 33 миллиарда рублей на соцрасходы, сообщил Мишустин

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Правительство направит около 33 миллиардов рублей почти 40 региональным бюджетам для софинансирования социально значимых расходов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что средства пойдут прежде всего на выплаты учителям, врачам и медицинскому персоналу, сотрудникам учреждений культуры, а также на социальное обеспечение жителей.