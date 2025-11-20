Рейтинг@Mail.ru
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/pozhar-2056164900.html
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов - РИА Новости, 20.11.2025
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов
Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:44:00+03:00
2025-11-20T01:44:00+03:00
происшествия
пермский край
свердловская область
ржд
свердловская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19340/21/193402102_0:4:2812:1586_1920x0_80_0_0_f4a97ed8647c0669a3b057debadec5d5.jpg
https://ria.ru/20251119/granitsa-2056145813.html
пермский край
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19340/21/193402102_697:0:2812:1586_1920x0_80_0_0_e9c18c104757a82e8655393c088ca3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, свердловская область, ржд, свердловская железная дорога
Происшествия, Пермский край, Свердловская область, РЖД, Свердловская железная дорога
На перегоне Шамары-Кордон СвЖД ликвидировали возгорание вагонов

На границе Пермского края и Свердловской области потушили возгорание цистерн

© РИА НовостиПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД на границе Пермского края и Свердловской области полностью ликвидировано, сообщает РЖД.
Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги проинформировала, что два вагона-цистерны в хвостовой части грузового поезда загорелись на границе Свердловской области и Пермского края, движение на перегоне было приостановлено, к месту направлены два пожарных поезда. РЖД сообщало, что четыре пассажирских поезда задерживаются в пути следования из-за возгорания.
"Возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары-Кордон СвЖД полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания лесного массива не зафиксировано. Повреждено 400 метров контактной сети и ж/д пути в обоих направлениях, железобетонный мост. Уцелевшие цистерны отбуксированы на станцию Кордон", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На границе Пермского края и Свердловской области закрыли ж/д путь
Вчера, 22:29
 
ПроисшествияПермский крайСвердловская областьРЖДСвердловская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала