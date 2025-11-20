У арестованных в Австралии россиян есть адвокаты, заявили в посольстве

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Условия содержания арестованных в Австралии россиян Киры и Игоря Королёвых по подозрению в шпионаже являются стандартными для этой страны, у них обоих есть местные адвокаты, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Канберре.

"У обоих наших граждан есть местные адвокаты, с ними налажена связь", - заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что условия содержания россиян являются стандартными для австралийских пенитенциарных учреждений.

"Сотрудники генерального консульства России Сиднее несколько раз посещали супруг Киру и Игоря Королёвых и находятся на постоянной связи с ними", - подчеркнули в дипмиссии, добавив, что к делу также подключена почетный генеральный консул России в штатах Квинсленд и Виктория Ирина Брук.

В июле 2024 года полиция Австралии арестовала супружескую пару с российскими паспортами по подозрению в якобы шпионаже в пользу России. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для "тайной поездки" в Россию и, находясь там, попросила мужа, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию.

Первое слушание по делу россиян состоялось в конце сентября 2024 года, а затем австралийский суд несколько раз переносил заседание, на котором должно было быть оглашено обвинительное заключение по делу. Последний раз это произошло 7 ноября, поскольку федеральные прокуроры запросили дополнительное время для рассмотрения доказательств. Очередное судебное слушание перенесено на февраль 2026 года.