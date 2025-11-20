В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину и скрылся

"Восемнадцатого ноября в 22.25 около одного из домов на проспекте Красной Армии произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем марки "Тойота", совершил наезд на женщину 1980 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте", - говорится в сообщении.