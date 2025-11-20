Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину и скрылся
19:22 20.11.2025
В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину и скрылся
В Подмосковье полицейский насмерть сбил женщину и скрылся
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полицейский в подмосковном Сергиевом Посаде на личном авто наехал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся, женщина скончалась, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Восемнадцатого ноября в 22.25 около одного из домов на проспекте Красной Армии произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем марки "Тойота", совершил наезд на женщину 1980 года рождения, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полицейские установили и задержали водителя. Им оказался сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу, который в момент ДТП находился на личном автомобиле во внеслужебное время.
Правоохранители утонили, что по результатам служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.
"Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшей юридической оценки направлены в следственные органы", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
