Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ
Политологу Якову Кедми понадобилась медицинская помощь в Москве из-за болей в груди, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 20.11.2025
москва
2025
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ
Mash: политолог Яков Кедми вызвал врачей из-за болей в груди