Рейтинг@Mail.ru
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/politolog-2056391804.html
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ
Политологу Якову Кедми понадобилась медицинская помощь в Москве из-за болей в груди, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T18:06:00+03:00
2025-11-20T18:06:00+03:00
москва
владимир соловьев (телеведущий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056389908_0:129:1671:1068_1920x0_80_0_0_2a08576a0885db230d5d3cb39fedd004.jpg
https://ria.ru/20250930/mat-2045513216.html
https://ria.ru/20251017/aktrisa-2049003340.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056389908_0:0:1671:1254_1920x0_80_0_0_d8dcd2217efae2a1f4470ff3a831ecff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир соловьев (телеведущий), происшествия
Москва, Владимир Соловьев (телеведущий), Происшествия
Политологу Кедми стало плохо в гостинице в Москве, сообщили СМИ

Mash: политолог Яков Кедми вызвал врачей из-за болей в груди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЯков Кедми
Яков Кедми - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Яков Кедми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Политологу Якову Кедми понадобилась медицинская помощь в Москве из-за болей в груди, сообщает Telegram-канал Mash.
"Врачей он вызвал самостоятельно, когда был в номере одной из московских гостиниц. Врачам пожаловался на боли в груди. Сейчас ему оказывают помощь", — говорится в публикации.
Сергей Жуков с мамой Лилией - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
30 сентября, 21:06
Яков Кедми – общественные деятель, экс-дипломат, разведчик, эксперт шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". Он также участвовал в программах "Полный контакт" и "Армагеддоныч".
Актеры Наталья Варлей и Александр Демьяненко в фильме Леонида Гайдая Кавказская пленница - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Звезду фильма "Кавказская пленница" госпитализировали в Москве
17 октября, 21:56
 
МоскваВладимир Соловьев (телеведущий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала