Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ
Министр армии США Дэниел Дрисколл после запланированных встреч на Украине проведет брифинги с союзниками по НАТО, представит им разрабатываемый Вашингтоном план РИА Новости, 20.11.2025
