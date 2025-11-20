Рейтинг@Mail.ru
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 20.11.2025 (обновлено: 09:29 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/politico-2056198665.html
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 20.11.2025
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ
Министр армии США Дэниел Дрисколл после запланированных встреч на Украине проведет брифинги с союзниками по НАТО, представит им разрабатываемый Вашингтоном план РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:05:00+03:00
2025-11-20T09:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251120/rubio-2056194681.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО
Дрисколл расскажет союзникам о плане по конфликту на Украине, пишут СМИ

Politico: Дрисколл после визита в Киев расскажет союзникам о плане по Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл после запланированных встреч на Украине проведет брифинги с союзниками по НАТО, представит им разрабатываемый Вашингтоном план по урегулированию, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника в администрации президента США.
"Дрисколл после своих встреч в Киеве проведет серию брифингов с союзниками по НАТО, чтобы рассказать им о плане и о том, как США видят дальнейшие действия", - пишет издание.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Рубио сделал заявление об окончании конфликта на Украине
08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала