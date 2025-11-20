"Поленов и ученики": новая выставка великого художника в Суздале

Осенне-зимний выставочный сезон в Суздале пройдет под знаком художника Василия Поленова – во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась экспозиция "Поленов и ученики", посвященная наследию великого русского художника. Она объединила более 100 произведений, архивных документов и личных предметов, часть из которых ранее не выставлялась.

« "Данная выставка не случайно объединяет произведения из крупнейших музеев России здесь, в Суздале. Дело в том, что несколько поколений Поленовых неразрывно связаны с этой землей. Василия Поленова сюда привозил отец на детские штудии, мои родители привозили меня во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, и я рада, что эта связь продолжается. В основе наших отношений лежит любовь, дружба и музейное сотрудничество" – отметила директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова, правнучка художника и автор идеи выставки Наталья Поленова.

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Поленов и ученики" во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике © Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника Выставка "Поленов и ученики" во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике

Имя Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927), работавшего на пересечении различных течений в конце XIX — начале ХХ века, оказало огромное влияние на целое поколение молодых художников. Член Товарищества передвижников и один из активных участников Абрамцевского кружка, Поленов сумел объединить в своем творчестве европейские художественные традиции и национальные мотивы.

Проект "Поленов и ученики" состоит из восьми разделов. Каждый раскрывает творчество и многогранный талант художника сквозь призму восприятия его современников, коллег и учеников. Экспозицию открывает картина Поленова "За кого меня почитают люди?" (1900), ставшая своеобразным эпиграфом к рассказу о судьбе мастера.

Особое внимание художник уделял цвету полотен, он говорил о том, что любая картина строится изначально на взаимоотношении цветов. Кстати, именно Поленов научил русских живописцев работать на пленэре.

« "Поленов был адептом цвета и он, прежде всего, говорил о том, что картина – полное произведение искусства, строится изначально из взаимоотношения цветов. Поленов был тем, кто научил русских живописцев работать на пленэре. Работы Поленова бывают покрыты очень тонким слоем краски, и мы очень часто видим те цветовые пятна, которыми он строит произведение", – говорит куратор выставки Надежда Рыбалова.

Выставка представляет произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства, архивные документы и семейные реликвии. Отдельные разделы посвящены пейзажу как форме духовного выражения, теме усадебной жизни и связи поколений, путешествиям художника и его педагогическому наследию.

Значительную часть жизни художник посвятил обширной просветительской работе. Его усадьба на Оке, которая теперь стала частью музея-заповедника, изначально задумывалась как образовательный и художественный центр. В 1882–1895 годах, когда мастер преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, он подготовил целую плеяду талантливых учеников: Исаака Левитана, Абрама Архипова, Александра Головина, Илью Остроухова, Константина Коровина и других.

Продолжая идеи художника, кураторы проекта разработали просветительскую программу. В рамках выставки "Поленов и ученики" запланирован цикл из четырех лекций, посвященных жизни и наследию мастера. Их прочитает Наталья Федоровна Поленова – правнучка художника, российский музеолог, директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова. Также состоится лекция Бодуновой Веры Сергеевны, научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Третьяковской галереи, посвященная традициям русской пейзажной живописи XIX – начала XX века.

Особым событием станет "Поленовское Рождество" в Суздальском лектории. В новогодние каникулы музее-заповеднике пройдет серия праздничных показов "Поленовское Рождество". В программе – демонстрация уникальной диорамы "Волшебные световые картинки Василия Дмитриевича Поленова" в сопровождении иллюстраций младшей сестры художника и одного из первых иллюстраторов детской книги в России Елены Дмитриевны Поленовой к русским народным сказкам.

Диорама стала последней большой работой Поленова. Это – кругосветное путешествие в картинках. В 1921 году художник закончил работу, предназначенную в первую очередь для крестьянских детей соседних с его поместьем деревень. Несмотря на то, что диорама была создана больше века назад, она также очаровывает детей и взрослых, которые могут сегодня увидеть ее в музее-заповеднике. Экспонат сохранен в мемориальном виде за исключением керосиновой лампы и свечей, которые заменены на электрические лампочки. В новогодние праздники диорама "приедет" в Суздальский музей-заповедник.